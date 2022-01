Le nucléaire, une énergie verte ? L'Allemagne acte son "désaccord" avec la France

"Nous savons aussi que nous ne sommes pas majoritaires en Europe", a reconnu la secrétaire d'État allemande aux Affaires européennes, qui assure que Berlin ne cherchera pas le conflit avec la France.

L'Allemagne a engagé une sortie totale de l'énergie nucléaire après la catastrophe industrielle de la centrale de Fukushima en 2011. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La secrétaire d'État allemande aux Affaires européennes a acté vendredi 7 janvier son "désaccord" avec la France sur la proposition européenne d'octroyer un label vert à l'énergie nucléaire.

"Je crois que nous avons une relation tellement étroite et profonde, nous nous connaissons tellement bien, que nous savons quelle est la position française sur le nucléaire, du côté français on sait très bien quelle est la position allemande sur ce sujet. Donc on peut aussi se dire 'on accepte d'être en désaccord' sur ce point ", a affirmé Anna Lührmann à l' AFP .

"Nous pouvons ensuite nous concentrer sur les sujets sur lesquels nous voulons avancer (ensemble), et ils sont nombreux si on regarde les projets de la présidence française de l'UE : de la protection du climat aux investissements durables, à la question de la souveraineté stratégique européenne", a détaillé Anna Lührmann, membre du parti écologiste allemand et qui vient d'entrer en fonctions dans le nouveau gouvernement du chancelier Olaf Scholz.

Le 31 décembre, la Commission européenne a dévoilé un projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz, qui vise à faciliter le financement d'installations contribuant à lutter contre le changement climatique. La France, qui veut relancer sa filière nucléaire -source d'électricité stable et décarbonée- et des pays d'Europe centrale, comme la Pologne ou la République tchèque, qui doivent remplacer leurs centrales à charbon très polluantes, réclamaient un tel texte.

"Indépendance politique en matière d'énergie"

De son côté, l'Allemagne a engagé une sortie totale de l'énergie nucléaire après la catastrophe industrielle de la centrale de Fukushima en 2011. Les derniers réacteurs doivent être éteints à la fin de cette année. Vendredi dernier, trois de ses six derniers réacteurs allemands encore en activité ont été mis hors service, soit la moitié de la capacité nucléaire restante du pays.

"D'une manière générale, nous devons prendre une autre direction pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons d'indépendance politique en matière d'énergie", a expliqué Anna Lührmann. "Et c'est pour moi un argument contre le gaz et le nucléaire, car l'uranium doit lui aussi provenir de quelque part . Nous ne voulons pas dépendre énergétiquement des grands fournisseurs de matières premières", a-t-elle dit.

Selon elle, "le nucléaire n'est pas une énergie durable, parce que nous ne savons pas ce qu'il adviendra des déchets nucléaires".

Cependant, malgré ces divergences, l'Allemagne ne cherchera pas de conflit avec la France, qui vient de prendre la présidence tournante de l'UE, a-t-elle assuré. "Nous savons aussi que nous ne sommes pas majoritaires en Europe . Je pense que c'est ainsi qu'il faut aborder la question", a-t-elle admis.