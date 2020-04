Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le nouveau plan de reprise économique de Rome sera d'au moins 50 milliards d'euros Reuters • 21/04/2020 à 16:28









LE NOUVEAU PLAN DE REPRISE ÉCONOMIQUE DE ROME SERA D'AU MOINS 50 MILLIARDS D'EUROS ROME (Reuters) - Le gouvernement italien prévoit de mettre au moins 50 milliards d'euros sur la table pour accompagner la reprise de l'activité économique, a annoncé mardi le président du Conseil Giuseppe Conte. Ce train de mesures sera dévoilé avant la fin du mois, a précisé le chef du gouvernement devant le Sénat. Sa coalition a approuvé le mois dernier un plan de soutien d'un montant initial de 25 milliards d'euros afin d'amortir le choc de la mise à l'arrêt de l'économie de la péninsule. Deux sources ont déclaré lundi à Reuters que le Trésor italien anticipait une contraction du PIB de l'ordre de 8% cette année avant un rebond de 4% à 5% l'année prochaine. (Crispian Balmer; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.