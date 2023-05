Le nouveau maillot d’Arsenal pour la saison prochaine

C’est un grand classique des équipementiers : le nouveau maillot en hommage à un anniversaire important de la vie d’un club. Ainsi, Arsenal et adidas ont trouvé 20 bougies évidentes à fêter pour la saison 2003-2004 : celle de la saison mythique de l’équipe des Invincibles.

On rembobine la cassette : il y a 20 ans, Arsenal signait la plus belle saison de son histoire et un véritable exploit de l’histoire du foot moderne. Au terme d’une saison incroyable, les Gunners de Lehmann, Cole, Vieira, Pirès, Ljungberg, Parlour, Bergkamp, Henry et Fabregas remportent la Premier League avec 90 points, 73 buts marqués, 26 victoires, 12 matchs nuls (dont l’aller et le retour contre les monstres de Porstmouth) et donc aucune défaite. Zéro défaite, exactement, chose inédite en championnat qui leur vaudra le fameux surnom d’Invincibles. Bon, on passe sur les éliminations en quarts de finale de Ligue des Champions, ou en demi-finales des deux coupes nationales qui nuancent un peu la légende, hein……

SF pour SOFOOT.com