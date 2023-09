Le nouveau centre d’entraînement du PSG n’est pas encore au point

Man vs Wild .

On imagine que les accélérations de Kylian Mbappé dans le dos de Milan Škriniar ont déjà provoqué quelques courants d’air sur les terrains d’entraînement du Paris Saint-Germain. Le nouveau centre, situé à Poissy et présenté en grande pompe en même temps que Luis Enrique n’avait pas prévu certaines contraintes météorologiques, pourtant plus inquiétantes que les courses en profondeur de l’attaquant français. Selon L’Équipe , le site est en effet très venteux et aurait perturbé plusieurs séances du technicien espagnol, alors que les pensionnaires du centre de formation doivent y poser leurs valises au début d’année 2024.…

EL pour SOFOOT.com