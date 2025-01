Le nombre de chômeurs (catégorie A) en forte hausse de 3,9% au 4ème trimestre 2024

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail a augmenté de 3,9% au quatrième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre, la plus forte remontée du chômage en France (hors Mayotte) en une décennie en dehors de la crise du Covid, selon les chiffres publiés lundi par le ministère du Travail.

Chez les jeunes de moins de 25 ans, la hausse atteint 8,5% sur le trimestre en France métropolitaine, précise le département des études du ministère (Dares), sur fond de baisse des embauches et de multiplication des faillites d'entreprises.

Le nombre de chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) atteint ainsi 3,138 millions au 4e trimestre, soit 117.000 chômeurs de plus sur un trimestre.

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 3,5%, les variations des trimestres précédents ayant été bien moins importantes.

En incluant ceux exerçant une activité réduite (Catégories A,B et C), le nombre des demandeurs d'emploi augmente de 1,7% à 5,495 millions sur le trimestre, et de 1,8% sur un an, toujours pour la France entière hors Mayotte.

Ces chiffres sont "cohérents avec ceux des faillites et des plans sociaux", a réagi à l'AFP l'économiste Nathalie Chusseau.

La semaine dernière, l'Urssaf avait rapporté que les déclarations d'embauche étaient reparties à la baisse au quatrième trimestre, perdant 2,4% par rapport au trimestre précédent.