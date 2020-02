Le Nigeria, premier pays d'Afrique subsaharienne touché par le coronavirus

C'est à nouveau le réveil des peurs déclenchées par les grandes épidémies au Nigeria. Le pays les avait connues avec Ebola il y a six ans. Il est parti pour les revivre avec le coronavirus Covid-19 dont un premier cas a été dépisté à Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d'habitants. L'information a été donnée par le ministère fédéral de la Santé qui a confirmé, en date du 27 février, ce cas qui concerne un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu dans ce pays depuis la ville italienne de Milan le 25 février. « Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants », a assuré le ministère, sans toutefois donner de précisions sur les lieux de son hospitalisation. Il s'agit de la première contamination confirmée et officielle en Afrique subsaharienne, jusque-là apparemment préservée de l'épidémie mondiale.Lire aussi Coronavirus : l'Afrique plus que jamais en alerteLire aussi L'Égypte confirme un cas de coronavirus, le premier en AfriqueLe Nigeria, un pays déjà touché par Ebola?Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent avec près de 200 millions de personnes, est l'un des pays les plus vulnérables du monde avec un système de santé fragile et une densité de population extrêmement importante (près de 7 000 habitants au kilomètre carré, selon World Population Review). En 2014, lorsque le premier cas d'Ebola avait été signalé à Lagos, capitale...