Le néerlandais Picnic lève 355 millions d'euros

( ANP / REMKO DE WAAL )

L'entreprise néerlandaise Picnic, spécialisée dans la livraison de courses alimentaires à domicile, a annoncé mardi avoir levé 355 millions d'euros, qui serviront principalement à étendre ses activités en Allemagne et en France.

"Tous les actionnaires ont co-investi dans le cycle de financement de décembre 2023", a souligné Picnic dans un communiqué, citant notamment le distributeur allemand Edeka et la fondation Bill & Melinda Gates.

La levée de fonds de 355 millions d'euros visera à étendre les activités de Picnic en Allemagne et en France, a indiqué à l'AFP Michiel Muller, un des co-fondateurs de l'entreprise, confirmant des informations des médias néerlandais.

Aujourd'hui en Allemagne, moins de 10 % des foyers peuvent commander chez Picnic, pour moins de 5 % en France, a-t-il précisé.

"Nous souhaitons porter cette couverture à 50% dans les années à venir. Cela nécessite de nombreux investissements dans la logistique, la robotisation, les voitures électriques et les personnes", a-t-il ajouté.

Picnic a également fait état d'une augmentation de 40% de son chiffre d'affaires, à "environ 1,25 milliard d'euros" en 2023 et "s'attend à ce que la croissance se poursuive dans les années à venir".

"Le modèle durable de Picnic, où les courses sont livrées gratuitement à domicile avec des voitures électriques (...) sont des raisons importantes pour lesquelles les investisseurs investissent dans l'expansion réussie du supermarché en ligne", a estimé l'entreprise.

Picnic, livreur de courses à domicile, fondé aux Pays-Bas en 2015 et implanté en Allemagne trois ans plus tard, est arrivé dans les Hauts-de-France en 2021.

"Picnic en France en 2023 s'est bien développé. On fait entre deux et trois fois plus de livraisons qu'en début d'année", a déclaré à l'AFP Grégoire Borgoltz, directeur des opérations Picnic France.

2024 sera une année "un peu duale", a-t-il anticipé. Picnic vise à devenir "rentable" dans les villes dans lesquelles il s'est implanté il y a près de deux ans, et de "continuer son extension et gagner du terrain (...) et devenir le leader de la livraison à domicile" dans les pays dans lesquels il est.