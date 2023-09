information fournie par So Foot • 11/09/2023 à 14:18

Le National 1 bientôt professionnel ?

La France bientôt comme l’Angleterre ?

Dans un communiqué signé par les présidents des clubs de National, publié lundi, ces derniers évoquent un potentiel passage au professionnalisme de leur division. Reçus au siège de la FFF par le président Philippe Diallo, ils ont abordé avec lui « la nécessité de faire évoluer ce championnat vers la création d’une Ligue 3 professionnelle » . Aujourd’hui, parmi les 18 clubs, neuf sont professionnels, « dont plus de la moitié ont déjà évolué dans un passé récent en Ligue 1 et Ligue 2 » . D’autant que les dirigeants des clubs revendiquent que leur division est devenue « un fournisseur de talents régulier de nos clubs de l’élite et même de l’équipe de France ».

JF pour SOFOOT.com