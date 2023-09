Le Napoli accroché à Bologne

Bologna FC 0-0 Napoli

Le début de la crise au Napoli ?

Dominateur, le Napoli n’est pas parvenu à trouver la faille face à une solide équipe de Bologna, Osimhen s’étant même permis de manquer un penalty. Un troisième match consécutif sans victoire pour les Partenopei en championnat. Ne pas voir le wagon de tête – occupé par les deux Milan, la Juve et Lecce – prendre trop d’avance, tel était l’objectif des Napolitains en déplacement à Bologne. Pour cela, les champions d’Italie en titre imposent leur football dès les premières minutes. Lancé par Raspadori, Osimhen est proche d’ouvrir la marque mais le Nigérian manque son geste, et par la même occasion le cadre (5 e ). Avertis, les hommes de Motta resserrent immédiatement la vis. Si le Napoli multiplie les offensives, en face, Bologna se montre solide et discipliné. Il faut attendre plus de 40 minutes pour voir une deuxième situation napolitaine, avec une frappe signée Raspadori qui manque de peu le cadre (45 e +1).…

TP pour SOFOOT.com