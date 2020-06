Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le musée d'Orsay rouvre au public, s'inquiète pour ses finances Reuters • 23/06/2020 à 20:40









LE MUSÉE D'ORSAY ROUVRE AU PUBLIC PARIS (Reuters) - Le Musée d'Orsay a rouvert au public mardi à Paris dans des conditions sanitaires strictes avec port du masque et réservations obligatoires, et un nombre limité de visiteurs. Le musée des Impressionnistes, qui peut accueillir jusqu'à 15.000 visiteurs par jour, n'avait mis que 5.000 billets à disposition pour cette réouverture, trois mois après que l'épidémie de coronavirus l'a contraint à fermer ses portes. Sa présidente, Laurence des Cars, a dit espérer un soutien des pouvoirs publics pour faire face à cette crise qui, a-t-elle rappelé, "a frappé très durement le monde de la culture". "Notre manque à gagner sera significatif, a-t-elle ajouté. Nous sommes dans une situation complexe et nous allons devoir traverser une période très difficile en 2020-2021." La billetterie représente 70% des revenus du musée et, au plus fort de la saison touristique, les touristes étrangers, rares en cette période de fermeture des frontières, comptent jusqu'à 70% de sa fréquentation. (Emilie Delwarde et Clotaire Achi; version française Henri-Pierre André)

