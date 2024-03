Le Meti devient partenaire de la communauté "Les entreprises s'engagent"

Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail et co-président de la communauté "Les entreprises s'engagent", à Paris le 12 mars 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti) et la communauté "Les entreprises s'engagent" ont signé mercredi un partenariat pour engager les 6.200 ETI du mouvement en faveur "d'une société plus inclusive et d'un monde durable".

Ce partenariat vise également à "inciter les ETI à renforcer leurs actions auprès des jeunes, des personnes handicapées, des quartiers prioritaires...", explique le communiqué commun.

Il a été signé à Gonesse (Val d'Oise), chez Manutan, une ETI déjà réputée pour ses initiatives sociétales et dont le PDG Pierre-Olivier Brial est vice-président du Meti.

"Les ETI s’engagent +par nature+ au sein de leurs territoires d’implantation : c’est pour promouvoir cet état d’esprit et multiplier ses traductions concrètes que le Meti rejoint +Les Entreprises s'engagent+", a indiqué dans le communiqué Sylvie Grandjean, vice-présidente et référente jeunesse du Meti.

Mme Grandjean est par ailleurs directrice générale de la société Redex.

La communauté "Les Entreprises s'engagent" a été initiée par le Président de la République Emmanuel Macron en 2018, pour réunir ces entreprises engagées.

Son rôle est notamment d'animer des "coalitions inédites" réunissant dans chaque département, les entreprises, les services de l'Etat, les collectivités, des décideurs et des associations.

Elle rassemble aujourd’hui 80.000 entreprises, avec un objectif de 150.000. Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, qui a remplacé Pôle emploi, en est co-président.

"Plus d’entreprises, plus engagées pour plus d’impact! C’est l’esprit du partenariat (signé mercredi, ndlr) pour toucher de nouvelles entreprises et les conduire à agir concrètement en faveur d’une société plus inclusive et d’un monde durable", s'est réjoui ce dernier dans le communiqué.

Plusieurs autres grands réseaux ou organisations représentatives d'entreprises en sont déjà membres, comme le Medef, l'Udes, Impact France ou le CJD.

Les ETI sont une catégorie d'entreprise (250 à 4.999 salariés) vue comme "une chance pour le pays et un véritable levier" par le président de la République Emmanuel Macron, qui veut en accroître le nombre.

Il a lancé en novembre le programme ETIncelles, visant à faire progresser 500 PME d'ici à 2027, pour qu'elles deviennent des ETI.

A titre de comparaison, l'Allemagne comporte une dizaine de millier d'ETI.