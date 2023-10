Le message plein d’émotion de Maxime Bernauer contre la guerre

Enfin des paroles censées.

Alors que le monde est en proie à de nombreuses guerres aux quatre coins du globe et que l’attention est focalisée sur Israël depuis une semaine, où plus de 3000 personnes ont péri côté israélien et palestinien selon les autorités locales, certains joueurs décident de prendre la parole. C’est notamment le cas de Maxime Bernauer, défenseur du Dinamo Zagreb depuis cet été. « Il m’est impossible de rester silencieux à propos de ce qu’il se passe dans le monde. Comment se taire quand on voit toutes ces atrocités chaque jour ? Comment est-ce possible que des êtres humains, dotés de raison, puissent à ce point fermer les yeux et vivre au quotidien dans l’indifférence la plus totale ? » , interroge-t-il dans un long message publié sur les réseaux sociaux.…

TB pour SOFOOT.com