Le mercato en Ligue 1 : le calme sans la tempête ?

Pour de nombreux clubs de football, le mercato estival est l’occasion de renforcer son effectif tout en réalisant des ventes juteuses. Mais en Ligue 1, cette réalité ne va concerner qu’une minorité des formations, notamment en raison d’une situation financière fragile causée par l’incertitude des droits TV. À quoi doit-on s’attendre ?

« On m’a fait part de l’état financier du club. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’investissement sur les joueurs la saison prochaine. Heureusement qu’il y a eu cette aventure (en Ligue des champions, NDLR) , si elle n’avait pas eu lieu, je pense qu’on aurait mis la clé sous la porte. » Ces mots sont ceux d’Éric Roy, un poil affligé, juste avant l’ultime journée de Ligue 1 face à Nice mi-mai, où les Ty-Zefs se feront torpiller 6-0. Une déclaration pessimiste mais en phase avec la réalité du club breton, dont les rêves des supporters de continuer à figurer dans le haut du tableau du championnat se sont sérieusement dissipés.

Le SB29 n’est pas la seule entité française dans cette situation, loin de là. Si la France était le troisième pays le plus dépensier sur le marché des transferts derrière l’Angleterre (1,52 milliard) et l’Italie (747 millions) en 2024, cette année risque d’être bien moins animée (à moins que le PSG ne fasse encore des siennes…). La priorité pour les équipes tricolores de l’élite, embourbées par des années difficiles (Covid-19 et le crash de Mediapro) et la nouvelle incertitude liée aux droits TV, est d’alléger leur masse salariale. Histoire de sortir, tant bien que mal, la tête de l’eau ou de survivre, tout simplement.…

Propos de Nicolas Dieuze et David Gluzman recueillis par TM

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com