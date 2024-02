information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 09:25

Le mea culpa de Pep Guardiola à propos du surpoids de Kalvin Phillips

Management par la peur.

Même les patrons les plus tyranniques peuvent remettre en cause leurs méthodes. Au retour du Mondial 2022, Pep Guardiola avait pris pour cible Kalvin Phillips, arrivé l’été précédent à Manchester City sans parvenir à se faire une place dans le onze du Catalan, pour un supposé surpoids. Depuis, l’international anglais a été prêté à West Ham pour éviter de cirer le banc des Skyblues trop longtemps et a déjà exprimé son désaccord avec son entraîneur.…

