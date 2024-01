Le match RWD Molenbeek – KAS Eupen arrêté par les supporters en Belgique

Tous les clubs de John Textor ne vont pas bien en ce début d’année 2024.

Sale temps pour le RWD Molenbeek. Alors que les fans du club molenbeekois avaient menacé d’arrêter le match face à Eupen, ce dimanche soir, en cas de défaite, ils sont passés à l’action alors que leur équipe favorite était menée 1-0 à la 84 e minute. La faute à l’apparition de pétards et de fumigènes sur la pelouse du stade Edmond Machtens. Si une tentative de reprendre la partie a été entreprise quelques minutes plus tard, le match a définitivement été arrêté alors que le concert d’engins pyrotechniques reprenait. Promu cette saison, le RWDM est actuellement treizième – et donc premier relégable – de la Jupiler Pro League et compte 21 points en autant de journées.…

AC pour SOFOOT.com