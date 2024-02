information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 15:22

Le match que vous n'avez pas regardé : AS Pompier-ASC Douanes

Les pompiers condamnés par la douane.

Remballez les Fiorentina-Lazio et Gérone-Rayo, la rencontre qu’il ne fallait pas louper ce lundi était un match de première division mauritanienne. Effectivement, en Mauritanie, pompiers et douaniers avaient rendez-vous pour en découdre en championnat et le moins que l’on puisse dire, c’est que les soldats du feu ont été mis à l’amende par le leader de Super D1. L’ASC Douanes a en effet passé cinq buts à l’AS Pompier (5-1), lanterne rouge, qui n’avait pas de quoi éteindre les flammes dans sa propre surface.…

JBC pour SOFOOT.com