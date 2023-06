information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 19:12

Le Maroc se fait surprendre par l’Afrique du Sud, la Tunisie s’incline en Guinée équatoriale

Une après-midi de surprises.

Quelques heures après la Côte d’Ivoire, dominée par la Zambie (3-0), ce sont le Maroc et la Tunisie qui se sont fait surprendre dans ces qualifications à la CAN respectivement par l’Afrique du Sud (2-1) et la Guinée équatoriale (1-0).…

