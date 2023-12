Le Mali termine troisième de la Coupe du monde U17

Le Mali n’a eu aucune pitié et ça, c’est beau à voir.

Tous deux éliminés en demi-finale de cette Coupe du monde U17, le Mali et l’Argentine se sont affrontés ce vendredi pour finir à une troisième place honorifique et accessoirement achever leur tournoi par une victoire. Et il n’y a pas eu match entre les deux équipes, puisque les Maliens ont déroulé (0-3). Des buts signés Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia et Hamidou Makalou, venus passer leurs nerfs après une défaite frustrante en demies face à la France (2-1). Les Aiglons repartent donc avec la médaille de bronze, l’ Albiceleste avec le chocolat.…

CD pour SOFOOT.com