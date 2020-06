Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire souhaite moins de 8.000 suppressions d'emplois et pas de départ forcé chez Air France Reuters • 18/06/2020 à 08:39









LE MAIRE SOUHAITE MOINS DE 8.000 SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ET PAS DE DÉPART FORCÉ CHEZ AIR FRANCE PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a exprimé jeudi l'espoir qu'il y aurait moins de 8.000 suppressions d'emplois chez Air France, tout en jugeant que des ajustements étaient nécessaires sur les effectifs de la compagnie face à la crise du secteur du transport aérien provoquée par la pandémie due au nouveau coronavirus. "Oui, il y a des ajustements qui seront nécessaires pour Air France (...) mais je souhaite et je demande à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé. Je crois que c'est ça la ligne rouge, importante, qu'il n'y ait pas de départ contraint chez Air France", a dit le ministre de l'Economie sur France Inter, tout en refusant de confirmer le chiffre de 8.000 suppressions de postes avancé par les syndicats. "Je souhaite que ce soit moins de 8.000 postes", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.