Le maire d'Istanbul fait citoyen d'honneur de la ville de Paris

Ekrem Imamoglu, photographié le 31 mars 2024 à Istanbul, lors du dépouillement des élections municipales dont il était candidat et qu'il a remportées ( AFP / YASIN AKGUL )

Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, arrêté le 19 mars en Turquie, a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Paris, "capitale des droits humains qui se tient à ses côtés", a annoncé Anne Hidalgo.

"Ekrem Imamoglu est aujourd'hui injustement empêché de représenter son parti et de porter la voix de millions de Turcs. Privé de sa liberté et de ses droits fondamentaux, il doit pouvoir compter sur le soutien plein et entier de Paris", a déclaré la maire socialiste devant le Conseil de Paris qui a voté la citoyenneté d'honneur à l'unanimité.

Ce soutien unanime "donnera de la force pour résister à notre collègue et ami qui a les valeurs démocratiques chevillées au corps" et "permettra peut-être au pouvoir actuel turc d'entendre les voix de la raison démocratique", a ajouté Anne Hidalgo.

Le 19 mars, des maires de plusieurs capitales ou grandes villes européennes dont Paris, Rome, Amsterdam et Bruxelles avaient appelé à la libération d'Ekrem Imamoglu, principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan, investi depuis comme candidat de son parti à la prochaine présidentielle.