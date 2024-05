information fournie par So Foot • 20/05/2024 à 16:29

Le LOSC jouera son tour préliminaire… à Valenciennes

Bravo Anne Hidalgo !

Coiffé sur le poteau par Brest dans la course à la troisième place, une semaine après s’être invité sur le podium pour la première fois de la saison, le LOSC est un des grands perdants de la dernière journée de Ligue 1. Quatrièmes, les Dogues devront passer par le troisième tour préliminaire, puis par un barrage pour espérer disputer la prochaine Ligue des champions. Un parcours du combattant souvent fatal aux clubs français, et avec un obstacle en plus pour les Lillois.…

AHD pour SOFOOT.com