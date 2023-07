Le logo « Paris 2024 » figurera-t-il sur le Vélodrome pendant les JO ?

Blasphème.

Le stade Vélodrome, qui accueillera des matchs de football lors des Jeux olympiques de 2024, sera-t-il décoré d’un gigantesque logo « Paris 2024 » l’été prochain ? Cette vision d’horreur pour les Marseillais, apparu sur un montage de la page Facebook des JO 2024 en avril, est la petite polémique du moment dans la cité phocéenne. Ce serait en tout cas « vécu comme une confiscation » , estime Samia Ghali, adjointe en charge de la stratégie municipale sur les projets structurants de la ville de Marseille. « Nous y sommes tenus par contrat , expliquait-elle dans des propos rapportés par Ouest-France . Mais c’est la majorité précédente qui l’a signé, et nous ne l’aurions pas fait comme ça. Il y a des choses qui se discutent. Et vous savez qu’à Marseille on ne fait pas toujours les choses comme ailleurs . » « Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais » , a-t-elle également précisé dimanche à l’AFP.…

JB pour SOFOOT.com