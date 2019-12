Le Liban, refuge de Carlos Ghosn

Carlos Ghosn a quitté le Japon. L'information, révélée par le quotidien libanais L'Orient-Le Jour, est « tombée » hier soir aux alentours de 23 heures, heure française. Stupéfaction totale. Cette histoire n'est décidément pas comme les autres, truffée de rebondissements multiples et inattendus. L'ex-PDG de Renault et de Nissan aurait décollé d'un aéroport de province japonais en jet privé, puis atterri dans la nuit de dimanche à lundi à Beyrouth, après une courte escale en Turquie.Carlos Ghosn a quitté le Japon, au nez et à la barbe des forces de police nipponnes. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de son départ, mais il est sûr et certain qu'il n'a pas utilisé son passeport, celui-ci étant toujours bouclé à double tour dans le coffre de son avocat japonais, qui s'est dit « abasourdi ». Ghosn était assigné à résidence au Japon et sous contrôle judiciaire depuis le mois d'avril dernier et avait passé précédemment 130 jours à la prison de Kosuge, à Tokyo. Il était sous le coup de quatre chefs d'inculpation, et son procès était, a priori, programmé pour le printemps.Lire aussi Carlos Ghosn, une tragédie (très) française« Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice »Carlos Ghosn a quitté le Japon, mais il nie avoir fui la justice. Dans un communiqué envoyé dans la nuit de lundi à mardi, il confirme qu'il est au Liban, mais précise : « Je ne suis plus l'otage d'un système...