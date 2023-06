Le joueur le plus décisif d’Europe jouera en Allemagne

Attention, dangereux.

Rayan Philippe, attaquant du Swift Hesperange en D1 luxembourgeoise et joueur le plus décisif d’Europe devant Haaland et Mbappé, vient de trouver une porte de sortie, non loin de là. Après sa saison fantastique (32 buts et 26 passes décisives), le Français a en effet séduit l’Eintracht Brunswick, en 2.Bundesliga. Maintenu de justesse la saison dernière, le club allemand a terminé parmi les pires attaques du championnat, avec seulement 42 buts marqués, soit seulement 10 de plus que le canonnier tricolore.…

AC pour SOFOOT.com