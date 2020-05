Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon va lever l'état d'urgence sanitaire à Tokyo Reuters • 25/05/2020 à 06:53









LE JAPON VA LEVER L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE À TOKYO TOKYO (Reuters) - Le Japon va lever lundi l'état d'urgence dans la capitale Tokyo et les zones où cette mesure d'exception était encore en vigueur pour faire face à l'épidémie de coronavirus, après que le confinement a été assoupli le 14 mai dans une grande partie du pays du fait du déclin du nombre de nouvelles contaminations. Le gouvernement prévoit également, selon le journal Nikkei, un nouvel ensemble budgétaire de plus de 929 milliards de dollars (852 milliards d'euros) qui comprendra principalement des programmes d'aide financière pour les entreprises frappées par la crise sanitaire. S'exprimant devant les journalistes, le ministre de l'Economie a déclaré que le gouvernement avait reçu l'aval des principaux experts sanitaires pour lever l'état d'urgence dans les zones où celui-ci était encore en vigueur. "Tandis que l'état d'urgence va être levé, il est important d'accroître l'activité économique par phases alors que nous établissons une nouvelle façon de vivre", a dit Yasutoshi Nishimura. Il a précisé que le panel d'experts avait recommandé de maintenir une surveillance étroite des préfectures de Tokyo, Kanagawa et Hokkaido, où les nombres quotidiens de nouveaux cas de contamination ont fluctué. Quelque 17.000 cas d'infection et 825 décès ont été répertoriés au Japon depuis le début de l'épidémie, qui a plombé l'économie locale, tombée en récession. D'après Nikkei, le gouvernement entend déployer de nouvelles mesures de soutien qui viendront s'ajouter à l'ensemble budgétaire record de 1.100 milliards de dollars dévoilé en avril pour atténuer l'impact économique de la crise sanitaire. Ce plan, qui doit être financé par un second budget additionnel pour l'exercice fiscal actuel débuté en avril, porterait la réponse économique du Japon à la crise sanitaire à environ 40% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Le gouvernement doit approuver ce budget lors d'un conseil des ministres prévu mercredi. (Leika Kihara et Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

