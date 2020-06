Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon relève ses prévisions économiques pour la première fois depuis 2018 Reuters • 19/06/2020 à 07:28









LE JAPON RELÈVE SES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2018 TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais a relevé ses prévisions économique en juin pour la première fois depuis 2018 alors que la dégradation causée par le coronavirus est presque terminée. La nouvelle estimation du gouvernement se fonde sur des signes d'amélioration dans les dépenses des ménages et le climat des affaires alors que les mesures de confinement sont progressivement levées. "La tendance de l'économie est encore plutôt en baisse mais elle a arrêté de se détériorer", a annoncé un responsable du bureau du Cabinet. Le gouvernement a relevé ses prévisions sur les dépenses des ménages pour la première fois depuis 2018 notant des signes d'amélioration alors que les commerces et les restaurants rouvrent leurs portes. Le gouvernement a également revu à la hausse son évaluation du climat des affaires pour la première fois depuis avril 2017, affirmant qu'il montrait des signes de reprise après une hausse de l'indice du secteur des services fin mai. (Kaori Kaneko; version française Camille Raynaud)

