LE JAPON APPROUVE LA DEXAMÉTHASONE COMME TRAITEMENT CONTRE LE COVID-19 TOKYO (Reuters) - Le ministère japonais de la Santé a approuvé l'utilisation de la dexaméthasone comme deuxième traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, après qu'un essai clinique en Grande-Bretagne a montré que le corticoïde réduisait le taux de mortalité chez les patients hospitalisés. Les directives sanitaires du ministère ont été revues pour inclure la dexaméthasone, corticoïde bon marché et très utilisé, comme une option thérapeutique en plus du remdesivir, ont rapporté mercredi les médias japonais. L'action du groupe japonais Nichi-Iko Pharmaceutical, l'un des fabriquants de la dexaméthasone, a grimpé de 6% après cette annonce. (Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)

