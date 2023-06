Le Havre perd son capitaine, qui s’envole pour le Qatar

Plus de place en Arabie saoudite.

Champion avec Le Havre et dans l’équipe type de la saison de Ligue 2, Victor Lekhal vient de s’engager avec le club qatarien d’Umm Salal SC. Le milieu de terrain de 29 ans, qui a disputé 220 rencontres avec les Normands, a signé un contrat de deux ans. En fin de contrat avec les Ciel et Marine, il était resté très vague quant à son avenir à la fin du match contre Dijon (1-0) : « Pour l’instant, je profite de l’instant présent avec le groupe, les amis et la famille, on verra après. » Le capitaine havrais a finalement tranché et quitte le navire.…

