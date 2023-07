information fournie par So Foot • 12/07/2023 à 14:20

Le Havre ne veut pas piller Sochaux

De quoi mettre du baume au coeur.

Avant même l’officialisation de la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard en National, une vague de départs s’était faite apercevoir. Une vingtaine de joueurs ont plié bagages, la plupart sont partis libres. Parmi les habituels titulaires de la saison dernières, seuls Rassoul Ndiaye, Maxence Prévot et Abdallah Ndour sont restés. Le premier cité devrait toutefois partir prochainement au Havre, promu en Ligue 1. « Il y a des discussions, on avance bien. On espère qu’il va nous rejoindre, mais pour l’instant ce n’est pas acté », a confirmé Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC.…

EL pour SOFOOT.com