information fournie par So Foot • 22/06/2023 à 10:52

Le Havre enregistre un record

La rareté n’a pas de prix.

Depuis le 7 juin, le HAC a entamé sa campagne d’abonnements pour la saison prochaine, après sa belle campagne en Ligue 2, couronnée d’un titre de champion. Les Normands n’ont plus goûté à la Ligue 1 depuis la saison 2008-2009, et marquent donc leur retour dans l’élite. Les supporters l’ont bien compris et les 11 000 abonnements mis en vente ont été entièrement distribués, en seulement deux semaines. Record du club.…

AC pour SOFOOT.com