Le Hamas dit étudier avec un "esprit positif" une offre de trêve à Gaza

Le Hamas dit étudier dans un "esprit positif" une offre de trêve associée à la libération d'otages dans la bande de Gaza, où près de sept mois de guerre dévastatrice ont provoqué selon l'ONU des destructions "sans précédent".

Alors que les pays médiateurs (Qatar, Egypte, Etats-Unis) attendent la réponse du Hamas à la nouvelle proposition, des sources médicales dans la bande de Gaza ont fait état vendredi de nouvelles frappes israéliennes meurtrières dans la nuit notamment dans le secteur de Rafah (sud).

Le Hamas étudie dans un "esprit positif" la nouvelle offre sur la table, pour une pause de 40 jours dans les combats, a déclaré jeudi son chef, Ismaïl Haniyeh, dans une conversation téléphonique avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel.

M. Haniyeh a "confirmé" qu'une délégation du mouvement se rendrait en Egypte "sous peu" pour compléter les discussions récentes en vue d'un éventuel accord qui "réponde aux exigences de notre peuple" et "mette fin à l'agression".

Le chef du Hamas, mouvement considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne, s'est aussi entretenu avec le ministre qatari des Affaires étrangères, à qui il a répété son souhait de "parvenir à un accord".

La veille, un responsable du Hamas évoquait une position pour l'instant "négative" du Hamas à propos de ces tractations.

Le mouvement islamiste palestinien, qui a pris le pouvoir en 2007 à Gaza, maintient ses exigences, en premier lieu un cessez-le-feu permanent, ce qu'Israël a toujours refusé.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a jugé, à l'occasion d'une nouvelle tournée dans la région cette semaine, la proposition de trêve "extraordinairement généreuse" de la part d'Israël.

An Israeli tank is stationed atop a sand mound near the border with the Gaza Strip on May 2, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas movement. ( AFP / Menahem KAHANA )