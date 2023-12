Le gros bordel lors du tirage au sort de la Copa América

Ambiance tirage de Coupe de l’Indre.

Lors du tirage au sort des groupes pour la Copa América 2024, la nuit dernière, plusieurs moments de flottement ont pu être observés à la suite d’erreurs de tirage. Le nouveau format de la compétition, qui se déroulera cette fois aux États-Unis, inclut désormais six équipes de la zone CONCACAF (Amérique centrale et du nord) en plus des sélections d’Amérique du Sud. Seize équipes devaient donc être tirées au sort cette nuit. Le tirage devait suivre l’habituelle règle des chapeaux, mais aussi une règle de répartition géographique, qui fait que dans un même groupe, il ne peut y avoir plus de trois équipes de la zone Amérique du Sud ou plus de deux de la zone CONCACAF.…

CD pour SOFOOT.com