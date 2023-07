Le grand Robert

Robert Budzynski et Coco Suaudeau, au Parc des Princes en 1983

Illustre joueur à la carrière brisée, mais surtout pionnier du poste de directeur sportif en France, Robert Budzynski a écrit l'histoire du FC Nantes pendant 42 ans faits de succès. Il s'est éteint ce lundi à l'âge de 83 ans. Hommage.

Lorsque vous avez été joueur international, porteur du brassard des Bleus et du FC Nantes, acteur d’une Coupe du monde et même initiateur d’une rébellion contre le sélectionneur au cours de celle-ci, tour de contrôle d’une génération dorée des Jaune et Vert au coeur des années 60 et deux fois champion de France, mais que votre après-carrière éclipse tout de même vos exploits sur le terrain, c’est vraisemblablement que vous avez marqué votre époque. Rongé par la maladie, Robert Budzynski nous a quittés ce lundi à 83 ans, et il emporte avec lui près d’un demi-siècle de la glorieuse histoire du FCN. « Je pensais être un voyageur invétéré, je pensais faire un petit pas à Nantes et partir vers d’autres destinations, notamment les États-Unis où j’allais en vacances assez souvent , disait-il. Et finalement j’ai trouvé des hommes et une façon de voir le football très particulière. Nantes, c’était mon club. » Arrivé à la Maison jaune en 1963 au volant d’une Citroën DS 19 en tant que stoppeur prometteur en provenance de son Nord-Pas-de-Calais et du RC Lens, reparti en 2005 en tant que précurseur de tous les directeurs sportifs de France et de Navarre, le natif de Calonne-Ricouart avait une vision et des idées. Et si le Football Club de Nantes est ce qu’il est aujourd’hui, à savoir un monument du foot hexagonal, c’est parce que Budzynski a ouvert une brèche au tout début des 70’s .

Propos de Raynald Denoueix recueillis par Ronan Boscher

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com