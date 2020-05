Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement français cherche un repreneur pour Camaïeu, dit Le Maire Reuters • 27/05/2020 à 08:52









LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS CHERCHE UN REPRENEUR POUR CAMAÏEU, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français cherche un repreneur pour l'enseigne de prêt-à-porter Camaïeu, en redressement judiciaire, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur Radio Classique. "Cela fait des semaines que nous travaillons sur le sujet Camaïeu et que nous cherchons un repreneur pour Camaïeu pour qu'il y ait une continuité d'activité", a-t-il dit. "Même chose pour Conforama", a-t-il ajouté, pour lequel "on essaie de trouver une solution financière". "La pile de dossiers sur ma table de risques de faillites, de risques de licenciements, de risque de cessation de paiement, je peux vous dire qu'elle est épaisse." (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

