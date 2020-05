Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement français a adopté un projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire de deux mois Reuters • 02/05/2020 à 14:42









LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A ADOPTÉ UN PROJET DE LOI PROLONGEANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE DE DEUX MOIS PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a adopté samedi un projet de loi prolongeant de deux mois l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Ce texte, annoncé cette semaine par Edouard Philippe lors de sa présentation de la stratégie de déconfinement progressif et différencié à compter du 11 mai prochain, sera présenté dès lundi au Sénat puis vraisemblablement mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Contrairement à certaines dispositions de l'avant-projet de loi ayant fuité dans les médias, une mise en quarantaine ne pourra être rendue obligatoire qu'aux arrivées sur le territoire français, a précisé le ministre de la Santé. En revanche, pour les malades infectés par le Covid-19 en France, "nous faisons le choix de la responsabilité des Français", a-t-il dit, soulignant que la possibilité d'un isolement obligatoire n'avait pas été retenu. L'état d'urgence sanitaire a été instauré le 23 mars dernier pour donner un cadre légal aux mesures de confinement imposées afin de freiner la propagation du coronavirus. "Nous allons devoir livrer ensemble une véritable course de fond qui s'est engagée il y a un mois et demi mais qui n'est pas encore terminée", a souligné le ministre de la Santé lors d'un point de presse. (Henri-Pierre André)

