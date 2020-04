Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement décidé à soutenir Air France-KLM Reuters • 02/04/2020 à 13:06









LE GOUVERNEMENT DÉCIDÉ À SOUTENIR AIR FRANCE-KLM PARIS (Reuters) - Le gouvernement français est prêt à soutenir Air France-KLM pour que la compagnie reste telle qu'elle est, a déclaré jeudi le ministre des Finances, excluant l'hypothèse d'une scission. "Air France-KLM est une belle entreprise et nous voulons qu'elle reste en l'état, c'est pourquoi nous sommes prêts à la soutenir", a déclaré Bruno Le Maire. "Je ne veux pas être plus précis sur le type de soutien que nous pouvons apporter à Air France-KLM, mais nous ne la laisserons pas seule face à la crise très violente à laquelle les compagnies aériennes sont confrontées actuellement", a-t-il ajouté, lors d'un point de presse en ligne. (Leigh Thomas, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.