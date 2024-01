information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 16:58

Le Girona FC bat son record de points en Liga

Gé(t)rone.

La saison 2023-2024 de Gérone était déjà exceptionnelle, mais depuis ce dimanche 21 janvier, elle est devenue historique. Avec son éclatante victoire contre le Séville FC (5-1) lors de la 21 e journée de Liga, le club catalan vient officiellement de battre son record de points sur une saison dans l’élite. Girona avait atteint 51 unités en 2017-2018 (14 victoires, 9 nuls et 15 défaites) ; aujourd’hui, ce record est effacé puisqu’après seulement 21 journées, les Blanquivermells en sont à 52 points (16 victoires, 4 nuls et 1 défaite) et trustent la place de leader, un point devant le Real Madrid (qui compte un match de moins). Un véritable exploit pour une équipe qui évoluait en deuxième division en 2021-2022.…

