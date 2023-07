information fournie par So Foot • 29/07/2023 à 17:26

Le GF38 s'explique sur le licenciement de Jordan Tell

S’il faut choisir entre sa sélection ou son club maintenant…

Ce vendredi, Jordan Tell a eu la mauvaise surprise d’apprendre que son club, le GF38, avait décidé de le licencier à quelques jours de la reprise de la Ligue 2. La raison ? Le joueur était absent à la reprise de l’entraînement fin juin dernier, puisqu’il était occupé à concourir en Gold Cup avec la Guadeloupe. Une bonne raison sur le papier, mais Grenoble ne l’entend pas de cette oreille et a donc choisi de résilier le contrat de son attaquant. Le club s’en est expliqué ce samedi dans un communiqué : « Le joueur a souhaité participer en juin dernier à une compétition avec la ligue régionale de Guadeloupe à laquelle le club a répondu favorablement mais sous la condition d’un retour du joueur à Grenoble le 27 juin pour la reprise collective des entrainements. Cette date de reprise du 27 juin, convenue et annoncée aux joueurs, a été déposée comme il se doit à la LFP en fin de saison. Il est à noter que la ligue de Guadeloupe ne peut avoir d’accord avec la FIFA pour la libération des joueurs. » …

AL pour SOFOOT.com