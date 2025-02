information fournie par So Foot • 11/02/2025 à 23:16

Le geste génial de Kylian Mbappé pour égaliser contre Manchester City en vidéo

Qui d’autre que lui ?

Mené par Manchester City à la suite d’un but d’Erling Haaland en première période, le Real Madrid s’en est remis à son homme en forme du moment pour recoller. On parle de Kylian Mbappé, bien sûr. L’attaquant français est sorti du bois à l’heure de jeu pour égaliser. Et quelle égalisation !…

SF pour SOFOOT.com