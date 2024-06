Le géant pétrolier Aramco acquiert 10% de la co-entreprise créée par Renault et Geely

Le géant pétrolier saoudien Aramco a pris une participation de 10% dans la co-entreprise de moteurs thermiques créée par Renault et le constructeur chinois Geely baptisée "Horse", ont indiqué ces entreprises vendredi.

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Cette montée au capital valorise la société à 7,4 milliards d'euros, ont indiqué les trois partenaires. Renault et Geely conservent chacun 45% des parts de l'entreprise.

Horse a été officiellement lancée le 31 mai dernier et va concevoir, produire et vendre des moteurs, tranmissions ou batteries pour les voitures thermiques et hybrides, qui représentent encore la quasi-totalité des ventes hors d'Europe et de Chine.

Elle compte aussi s'intéresser aux carburants alternatifs comme le méthanol vert, l'éthanol et l'hydrogène.

"L’investissement d’Aramco permettra de soutenir la croissance de Horse Powertrain Limited et contribuera au développement d’une offre de groupes motopropulseurs et de carburants synthétiques compétitive", précise le communiqué.

"Les accords comprennent également des accords de collaboration pour Aramco et Valvoline sur les technologies, les carburants et les lubrifiants afin d'améliorer collectivement les performances de Horse", expliquent les trois entreprises.

Aramco est une major pétrolière appartenant à l'Etat saoudien, premier producteur mondial de pétrole.

"La décarbonation de l’industrie automobile ne se fera pas en solo. Elle requiert que les meilleurs acteurs unissent leurs forces pour ouvrir de nouvelles voies et trouver des solutions innovantes", a réagi le directeur général de Renault Luca de Meo, cité dans le communiqué.

"Aux côtés de Geely et Renault, nous prévoyons de tirer parti de notre expertise et de nos ressources collectives pour accompagner les avancées révolutionnaires dans les technologies des moteurs et des carburants", a de son côté indiqué le vice-président d'Aramco, Ahmad O. Khowaiter.

Horse compte environ 19.000 salariés sur 17 sites de production et 5 centres de recherche dans le monde, pour 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel prévisionnel. Renault et Geely lui ont transmis la propriété intellectuelle de leurs moteurs.