information fournie par So Foot • 27/07/2023 à 09:47

Le gardien de Manchester United perfore le poumon d’un attaquant

Danger public.

C’est le moment des matchs de préparation à la prochaine saison qui sait faire attendre ses débuts. Des rencontres amicales qui dégénèrent parfois, comme l’opposition entre Manchester United et Wrexham ce mercredi. Sans leur effectif au complet (parti en Amérique), les Mancuniens ont aligné en grande partie des moins de 21 ans et se sont inclinés (3-1). Au retour des vestiaires, l’attaquant du tout récent promu en League Two, Paul Mullin, a été percuté par le gardien des Red Devils, Nathan Bishop, après une sortie peu maîtrisée.…

AC pour SOFOOT.com