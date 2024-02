Le français Mistral AI lance une IA conversationnelle pour les entreprises

Arthur Mensch, co-fondateur et PDG de Mistral AI, participe au sommet britannique sur la sécurité de l'intelligence artificielle à Bletchley Park, dans le centre de l'Angleterre, le 2 novembre 2023. ( POOL / TOBY MELVILLE )

La start-up française Mistral AI spécialisée dans l'intelligence artificielle a dévoilé lundi son nouveau modèle de langage, Mistral Large, assorti d'un assistant conversationnel comparable à ChatGPT, réservé aux entreprises.

Baptisé "Le Chat", l'outil conversationnel de Mistral AI est depuis quelques semaines testé par quelques clients de la start-up, avant d'être ouvert aux entreprises.

Le modèle Mistral Large est quant à lui disponible dès lundi pour les clients d'Azure AI, la plateforme de Microsoft, avec qui Mistral annonce un partenariat.

"Il s'agit d'une étape importante pour nous, les performances inégalées de ce modèle multilingue continuant à repousser les limites de ce qui est possible avec l'intelligence artificielle de pointe", a déclaré le cofondateur de Mistral AI, Arthur Mensch, dans un communiqué.

"Ce nouveau modèle possède des capacités de raisonnement uniques, maîtrise le code et les mathématiques, et parle couramment cinq langues [français, anglais, allemand, espagnol et italien]", précise Mistral AI dans son communiqué.

Il s'agit du troisième modèle dévoilé par l'entreprise française, l'une des deux championnes de l'IA en Europe, après le lancement de Mistral 7B en septembre et de Mixtral 8x7B en décembre.

Fondée par trois experts français de l'IA, formés à l'X ou à l'ENS, embauchés par les géants américains mais revenus à Paris, Mistral AI, valorisée à quelque 2 milliards de dollars, selon des sources financières, poursuit l'objectif de proposer une IA européenne capable de rivaliser avec les modèles américains.

Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022, puis la publication d'autres modèles par plusieurs géants du numérique outre-Atlantique avaient en effet déclenché une course contre la montre côté européen.

"Il y a un sujet de dépendance culturelle assez forte" vis-à-vis des États-Unis, soulignait le cofondateur de l'entreprise Arthur Mensch sur France Inter en octobre.

Une volonté d'indépendance encouragée par la sphère politique: alors que Mistral AI réussissait à lever 105 millions d'euros en juin 2023, sa première levée de fonds, Emmanuel Macron avait clamé son souhait de voir la France devenir "championne" dans le domaine.