« Le football participe à la construction de l'Europe »

Étudiant dans le civil, Briac Favé est le directeur de campagne du parti écologiste indépendant Equinoxe... mais aussi buvetier pour le Stade rennais les soirs de matchs. À quelques jours des élections européennes, le jeune breton a évoqué les liens entre le football et la politique ou encore l’écologie.

Comment on passe de buvetier au Roazhon Park à directeur de campagne d’un parti pour les européennes ?

Il y a deux ans, j’ai découvert par un ami que le Stade rennais cherchait des buvetiers. J’avais décidé de travailler pour financer mes études à Rennes, j’ai candidaté et j’ai été pris. Depuis un an, je suis manager en charge d’une à trois buvettes selon les matchs, même si là, j’ai arrêté avec la fin de saison. En parallèle, je me suis investi dans le parti d’Equinoxe il y a un an. Je suis devenu responsable de la communication, puis directeur de campagne. Je ne suis pas supporter rennais, mais j’adore Benjamin Bourigeaud ! Je suis originaire de Brest, donc je suis évidemment plutôt partisan du Stade brestois. Cependant, je ne suis pas un grand amateur de football, parce que je n’ai pas grandi dans cette culture.…

