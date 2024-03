Le football français, une belle cinquième roue du carrosse

La France conserve, pour le moment, sa cinquième place au classement UEFA. Une position qui garantit à la Ligue 1 de garder son rang, ou du moins l’image qu’elle s’en fait, et d’aligner bientôt sept clubs français dans les compétitions européennes. Il reste juste à tenir la distance.

Marseille passe contre Villarreal grâce à un arrêt superbe de Pau Lopez et un numéro de Pierre-Emerick Aubameyang pour débarquer en quarts de finale de Ligue Europa. Lille continue son aventure en Ligue Europa Conférence, en toute logique et simplicité face à aux Autrichiens du Sturm Graz. Un beau printemps s’annonce-t-il pour le foot français ? Avec trois représentants en quarts de finale des Coupes d’Europe (le PSG avait validé son ticket en Ligue des champions par la grâce d’un Kylian Mbappé mué en sub de luxe), la cuvée 2023-2024 s’annonce largement moins mauvaise que redoutée. Elle est même exceptionnelle, puisque ce n’était pas arrivé depuis 20 ans de retrouver autant de représentants de l’Hexagone à ce stade des différents tournois continentaux. C’est une aubaine, aussi : cela permet de conjurer la menace batave (tous les clubs néerlandais ont trépassé) et d’assurer la cinquième place à l’indice UEFA au cours d’une saison où elle était très menacée, ce qui faisait trembler bon nombre de dirigeants des clubs français.

Les premiers derrière le Big Four

Le fameux indice UEFA, calculé par l’addition du nombre de points accumulés selon les résultats en compétitions européennes, est déterminant, bien au-delà des subtilités dans son calcul qui vous font comprendre pourquoi il faut absolument maintenir les maths au baccalauréat. Principal effet pervers, certainement voulu, les gros championnats, avec quatre représentants d’office en Ligue des champions, ont quasiment la certitude de garder leurs privilèges. Cette pyramide économique et sportive est savamment entretenue, et le ruissellement économique coule vers le haut.…

