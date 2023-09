« Le football devient moins juste et moins intéressant »

En avril dernier, un nouveau syndicat de clubs professionnels émergeait dans le paysage du football européen. L'Union of European Clubs, représentée par le Français William Martucci, revendique donner une voix aux 1500 clubs professionnels européens et promouvoir un football plus équitable. De quoi susciter l'ire de Nasser al-Khelaïfi, président du rival de l'European Club Association.

Monsieur Martucci, pourquoi avoir créé un nouveau syndicat de clubs professionnels ?

Il y a tout d’abord un constat au niveau de la gouvernance. Sur plus de 1500 clubs professionnels en Europe, l’European Club Association compte plus de 400 membres, et seuls 137 ont un droit de vote sur les décisions qui comptent pour l’avenir du foot européen. Parmi ces 137, les voix des 6 principaux championnats comptent autant que celles des 49 autres réunis. Parmi ces 137, 24 clubs ont un réel pouvoir décisionnaire. Les gros clubs organisés au sein de l’ECA poussent pour des réformes plus élitistes qui les avantagent. Il faut donc un syndicat qui ferait contrepoids pour aider l’UEFA. Il y a également un constat sportif : l’équilibre compétitif se dégrade à la fois entre les clubs au sein des championnats nationaux et entre ces championnats à l’échelle européenne. Le football devient donc moins juste et moins intéressant.…

Propos recueillis par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com