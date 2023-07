information fournie par So Foot • 05/07/2023 à 18:33

Le fils de Loïc Féry sorti au premier tour de Wimbledon par Medvedev

L’exploit n’a pas eu lieu.

Il a failli être sauvé par la pluie et les quelques hésitations de Daniil Medvedev, mais Arthur Féry (20 ans) n’a finalement pas fait le poids ce mercredi au premier tour de Wimbledon face au n°3 du classement ATP (7-5, 6-4, 6-3). Le fils de Loïc, président du FC Lorient, et de la Franco-Hongkongaise Olivia Féry, ancienne joueuse de tennis professionnelle, a néanmoins profité d’un court entièrement acquis à sa cause (il est de nationalité britannique) pour montrer quelques belles séquences de jeu.…

EL pour SOFOOT.com