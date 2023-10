information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 13:04

Le fils de Christophe Galthier et plusieurs agents de joueurs en garde à vue

Ça fait beaucoup pour une seule année.

Déjà placé en garde à vue aux côtés de son père adoptif, Christophe Galthier, en juin dernier, John Valovic-Galtier fait de nouveau face à la justice. C’est Actu17 qui apprend ce matin que l’agent a été interpellé, dans le cadre d’une vaste enquête concernant l’exercice du métier d’agent sans licence préalable. Cinq autres personnes, conseillers ou agents de joueurs parmi lesquels David Venditelli, Alexandre Bonnefond, David Wantier et Tristan Sauzon, seraient actuellement entendues par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice et du service central des courses et des jeux. Selon Actu17, l’information aurait été confirmée par le parquet de Nice.…

