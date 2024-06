Le fils adoptif de Christophe Galtier (encore) en garde à vue

Laisse pas traîner ton fils…

Le fils adoptif de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier, ainsi que plusieurs autres agents et intermédiaires ont été placé en garde à vue mercredi à Marseille, révèle L’Équipe ce jeudi. Cette opération s’inscrit dans la première vague d’interpellations et de perquisitions qui avait eu lieu en octobre dernier dans le cadre de l’enquête ouverte en mars 2022 par le parquet de Nice pour « exercice illégal de la profession d’agent sportif » , « faux et usage de faux » , « escroqueries en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ». …

JR pour SOFOOT.com