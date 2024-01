information fournie par So Foot • 03/01/2024 à 15:48

Le FIFPro dévoile sa liste des 23 de l’année, avec seulement deux Français

La vieille garde fait de la résistance.

Le FIFPRO a révélé le 3 janvier la liste des 23 joueurs présélectionnés pour apparaître dans le onze de l’année et cette sélection parle majoritairement anglais. Douze joueurs ont joué ou jouent en Angleterre sur l’année 2023 et sur ces douze, neuf ont joué pour Manchester City. Votée par un panel de 25 000 joueur, cette liste atteste de la domination du championnat anglais. A noter qu’on y retrouve que deux Français : Kylian Mbappé et Karim Benzema.…

QF pour SOFOOT.com