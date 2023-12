Le Fée : « On doit porter nos couilles »

Comme souvent lorsque ça va aussi mal dans un club qu’en ce moment au Stade rennais, un membre de l’équipe est venu secouer les siens face au micro.

Dans le rôle du gueulard : Enzo Le Fée, après la défaite au Roazhon Park face à l’AS Monaco (1-2). « Les mots ne sont pas faciles car chaque week-end, on se dit qu’on va réagir. Mais au final c’est toujours la même chose » , a débuté Enzo Le Fée au micro de Prime Video, « Il ne faut pas baisser les bras, la saison est encore longue. On n’est pas là où on voulait être, mais on est là où on doit être. » …

AH pour SOFOOT.com